Кремль подтвердил участие Путина в международной конференции по Ливии

Президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции по Ливии. Мероприятие пройдет 19 января в Берлине.
Пресс-служба Кремля подтвердила участие российского лидера в предстоящей конференции по ливийской проблематике.
В ходе международной конференции участники обменяются мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса. Особое внимание будет уделено вопросам скорейшего прекращения боевых действий и примирения враждующих сторон, а также запуска широкого политического диалога под эгидой ООН.
В документе, принятом по итогам конференции, будут зафиксированы ключевые моменты достигнутых договоренностей.