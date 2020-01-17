Кремль подтвердил участие Путина в международной конференции по Ливии

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17 января 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пресс-служба Кремля

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин примет участие в международной конференции по Ливии. Мероприятие пройдет 19 января в Берлине. Хафтар заявил о готовности подписать мирное соглашение через два дня

Пресс-служба Кремля подтвердила участие российского лидера в предстоящей конференции по ливийской проблематике.

В ходе международной конференции участники обменяются мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса. Особое внимание будет уделено вопросам скорейшего прекращения боевых действий и примирения враждующих сторон, а также запуска широкого политического диалога под эгидой ООН.

В документе, принятом по итогам конференции, будут зафиксированы ключевые моменты достигнутых договоренностей.