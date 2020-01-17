Принц Гарри и герцогиня Меган уволили весь персонал своей лондонской резиденции

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17 января 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

герцогиня Меган и принц Гарри, Ray Tang/ZUMAPRESS.com

В СМИ появилась информация о том, что британский принц Гарри и его жена Меган уволили весь персонал своего лондонского особняка. Герцог и герцогиня заявили, что больше не нуждаются в услугах помощников.

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Королева Великобритании Елизавета II приняла решение найти другие вакансии во дворце только для пары бывших работников своего внука и его супруги – управляющего и уборщика. Дело в том, что они уже очень давно работают в королевской семье.

Ранее сообщалось, что глава семьи британских монархов позволила герцогу и герцогине Сассекским отойти от выполнения королевских обязанностей и достичь финансовой независимости. Пара и их сын намерены обосноваться в Канаде.