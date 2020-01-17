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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Принц Гарри и герцогиня Меган уволили весь персонал своей лондонской резиденции

, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.ru

Принц Гарри и герцогиня Меган уволили весь персонал своей лондонской резиденции
герцогиня Меган и принц Гарри, Ray Tang/ZUMAPRESS.com

В СМИ появилась информация о том, что британский принц Гарри и его жена Меган уволили весь персонал своего лондонского особняка. Герцог и герцогиня заявили, что больше не нуждаются в услугах помощников.

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ЕТ

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