Принц Гарри и герцогиня Меган уволили весь персонал своей лондонской резиденции

В СМИ появилась информация о том, что британский принц Гарри и его жена Меган уволили весь персонал своего лондонского особняка. Герцог и герцогиня заявили, что больше не нуждаются в услугах помощников.
Королева Великобритании Елизавета II приняла решение найти другие вакансии во дворце только для пары бывших работников своего внука и его супруги – управляющего и уборщика. Дело в том, что они уже очень давно работают в королевской семье.
Ранее сообщалось, что глава семьи британских монархов позволила герцогу и герцогине Сассекским отойти от выполнения королевских обязанностей и достичь финансовой независимости. Пара и их сын намерены обосноваться в Канаде.