Гончарук прокомментировал заявление об отставке

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17 января 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на сообщение о подаче заявления о своей отставке. По его словам, пока правительство продолжает работать в штатном режиме.

Зеленский огласит результаты по заявлению премьера Украины позже

«Правительство продолжит работать в прежнем режиме до того момента, пока президент Украины не примет решение, кто на какой позиции в команде может работать», - пояснил глава кабмина.

Гончарук отметил, что все ждут главное решение от лидера «политической силы». Премьер добавил, что его заявление оформлено «в соответствии с конституцией Украины и написано на имя главы Верховной рады». Он уточнил, что Владимир Зеленский может внести его в парламент в любое время. Причиной поступка, по его словам, стали манипуляции и атаки вокруг кабинета министров.

Однако депутаты не оценили речь политика и проводили его с трибуны под крики: «Позор!».