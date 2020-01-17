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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Гончарук прокомментировал заявление об отставке

, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Гончарук прокомментировал заявление об отставке
фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на сообщение о подаче заявления о своей отставке. По его словам, пока правительство продолжает работать в штатном режиме.

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«Правительство продолжит работать в прежнем режиме до того момента, пока президент Украины не примет решение, кто на какой позиции в команде может работать», - пояснил глава кабмина.

Гончарук отметил, что все ждут главное решение от лидера «политической силы». Премьер добавил, что его заявление оформлено «в соответствии с конституцией Украины и написано на имя главы Верховной рады». Он уточнил, что Владимир Зеленский может внести его в парламент в любое время. Причиной поступка, по его словам, стали манипуляции и атаки вокруг кабинета министров.  

Однако депутаты не оценили речь политика и проводили его с трибуны под крики: «Позор!».

БА

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