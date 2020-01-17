Иранская шахматистка не сможет вернуться домой из-за того, что у нее случайно сполз платок

Шохре Байат — первая и единственная женщина-международный арбитр из Азии. Сейчас она главная судья матча за титул чемпионки мира по шахматам, за который сражаются китаянка и россиянка. На днях жизнь Шохре превратилась в кошмар из-за того, что на одном из снимков, сделанных фотографом мероприятия под определенным ракурсом, кажется, что ее голова не покрыта платком. Хотя на самом деле он просто соскользнул назад.
Несмотря на то, что в Иране сейчас не самые лучшие времена — в результате крушения сбитого по ошибке самолете погибли 176 человек, огромное количество местных жителей пострадали во время похорон генерала Сулеймани, не утихают многочисленные протесты — в стране нашли время и силы разглядеть фотографию, на которой Шохре Байат якобы намеренно оскорбила верующих и выступает против хиджаба. Шахматистку предупреждают о том, что возвращаться на родину ей теперь небезопасно. Из-за платка Шохре с большой долей вероятности могут посадить в тюрьму и отнять паспорт, как это сделали с девушками, которые демонстративно сняли головной убор.
Сама Шохре Байат заверяет, что хоть и носила платок не с самым большим удовольствием, но уж точно не собиралась его снимать. Чемпионат закончится через неделю во Владивостоке. Куда ехать дальше и что вообще делать, иранка не знает. С собой у нее только чемодан с одеждой. Шохре уверена лишь в одном — в Иран ей дорога закрыта.