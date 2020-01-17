Почему рухнула дружба между Чехией и Китаем?

//В мире 13+

17 января 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

Поднебесная вложила большие средства в развитие чешского бизнеса. Так, на деньги Пекина в стране были построены предприятия тяжёлого машиностроения, создана крупная авиакомпания, построен пивоваренный завод и многое другое.



Китайские предприниматели выделили большие средства, чтобы спасти чешский футбольный клуб "Славия". Китайские туристы постоянно посещают Прагу и Карловы Вары.



Однако крепкой дружбе Востока и Запада пришёл конец. Руководство Праги расторгло договор о сотрудничестве с Пекином. Многие чешские музыканты отменили свои гастроли в КНР. Политические эксперты предупреждают, что такая политика может привести к ухудшению отношений в дальнейшем.

Ранее заключенные договоры могут быть расторгнуты. Из-за того, что чешские политики не стали признавать Тайвань и Китай единым государством, руководство КНР намерено остановить контакты с Прагой.



От Пекина вообще зависит инвестирование многих проектов в Европе. Ситуацию ухудшил глава чешского государства, который сказал, что отменил свой визит в Пекин для участия в саммите в формате «17 + 1». Вместо него в КНР возможно поедет вице-премьер правительства. Такой сигнал можно расценивать как попытку ухудшения отношений. Следующий ход остаётся за Пекином. И он его сделает.



