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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Почему рухнула дружба между Чехией и Китаем?

, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

Почему рухнула дружба между Чехией и Китаем?

Поднебесная вложила большие средства в развитие чешского бизнеса. Так, на деньги Пекина в стране были построены предприятия тяжёлого машиностроения, создана крупная авиакомпания, построен пивоваренный завод и многое другое.

Китайские предприниматели выделили большие средства, чтобы спасти чешский футбольный клуб "Славия". Китайские туристы постоянно посещают Прагу и Карловы Вары.

Однако крепкой дружбе Востока и Запада пришёл конец. Руководство Праги расторгло договор о сотрудничестве с Пекином. Многие чешские музыканты отменили свои гастроли в КНР. Политические эксперты предупреждают, что такая политика может привести к ухудшению отношений в дальнейшем.
Ранее заключенные договоры могут быть расторгнуты. Из-за того, что чешские политики не стали признавать Тайвань и Китай единым государством, руководство КНР намерено остановить контакты с Прагой.

От Пекина вообще зависит инвестирование многих проектов в Европе. Ситуацию ухудшил глава чешского государства, который сказал, что отменил свой визит в Пекин для участия в саммите в формате «17 + 1». Вместо него в КНР возможно поедет вице-премьер правительства. Такой сигнал можно расценивать как попытку ухудшения отношений. Следующий ход остаётся за Пекином. И он его сделает.

ПВ

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Общество

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