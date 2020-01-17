В МИД России прокомментировали отставку премьер-министра Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила объявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об уходе в отставку. Об этом украинский политик сообщил ранее в пятницу, 17 января.

Мария Захарова подчеркнула, что теперь понимает, что означает выражение "братский народ" вместе во всем".