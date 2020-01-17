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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В МИД России прокомментировали отставку премьер-министра Украины

, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

В МИД России прокомментировали отставку премьер-министра Украины
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила объявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об уходе в отставку. Об этом украинский политик сообщил ранее в пятницу, 17 января.

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Ранее сегодня премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке на фоне "прослушки" с участием главы правительства страны, которая была обнародована журналистами. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что получил прошение.

 
ЕТ

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