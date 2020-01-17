Лавров сообщил о попытках США помешать строительству

И.о. главы МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году рассказал о попытках США помешать строительству "Северного потока - 2" вопреки ЕС.
Дипломат уточнил, что попытки американской стороны помешать реализации проекта газопровода являются вопиющим примером нечестной конкуренции.
Напомним, в конце прошлого года США объявили об ограничениях в отношении "Северного потока – 2". После этого швейцарская компания Allseas приняла решение приостановить работу над проектом. В свою очередь австрийская сторона отвергла экстерриториальные санкции Вашингтона против газопровода.