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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Лавров сообщил о попытках США помешать строительству "Северного потока – 2" вопреки ЕС

, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Лавров сообщил о попытках США помешать строительству
и.о. главы МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

И.о. главы МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году рассказал о попытках США помешать строительству "Северного потока - 2" вопреки ЕС.

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Дипломат уточнил, что попытки американской стороны помешать реализации проекта газопровода являются вопиющим примером нечестной конкуренции.

Напомним, в конце прошлого года США объявили об ограничениях в отношении "Северного потока – 2". После этого швейцарская компания Allseas приняла решение приостановить работу над проектом. В свою очередь австрийская сторона отвергла экстерриториальные санкции Вашингтона против газопровода.

ЕТ

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