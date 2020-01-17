Зеленский огласит результаты по заявлению премьера Украины позже

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17 января 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Владимир Зеленский, Serg Glovny ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Об этом сообщили в пятницу, 17 января, в офисе украинского лидера.

Премьер-министр Украины подал заявление об отставке

«Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно», - говорится в сообщении офиса украинского лидера.

Ранее сообщалось, что утром премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал заявление об отставке президенту страны Владимиру Зеленскому. Глава кабмина отметил, что хочет «отбросить любые сомнения в уважении и доверии лидеру Украины», поэтому написал заявление.