Премьер-министр Украины подал заявление об отставке

Утром в пятницу, 17 января, стало известно, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Политик к настоящему моменту передал его президенту страны Владимиру Зеленскому.

Гончарук отметил, что пришел на должность, чтобы выполнять программу президента, поскольку глава страны является для него образцом открытости и порядочности.

Украинский премьер уточнил, что хочет "отбросить любые сомнения в уважении и доверии лидеру Украины", поэтому он написал заявление об отставке и передал его Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.