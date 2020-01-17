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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Премьер-министр Украины подал заявление об отставке

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр Украины подал заявление об отставке
украинский премьер-министр Алексей Гончарук, Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com
Утром в пятницу, 17 января, стало известно, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Политик к настоящему моменту передал его президенту страны Владимиру Зеленскому.
 
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Гончарук отметил, что пришел на должность, чтобы выполнять программу президента, поскольку глава страны является для него образцом открытости и порядочности.
 
Украинский премьер уточнил, что хочет "отбросить любые сомнения в уважении и доверии лидеру Украины", поэтому он написал заявление об отставке и передал его Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.
ЕТ

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