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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Профессор из Кракова раскрыла истоки ненависти Польши к Российской Федерации

, 10:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Профессор из Кракова раскрыла истоки ненависти Польши к Российской Федерации
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Анна Разьны, профессор из расположенного в Кракове Ягеллонского университета, обозначила истоки ненависти Польши к России. Об этом рассказывается в заметке, появившейся некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

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Как пишет NEWS.ru, специалист отметила, что до событий на Украине 2014 года отношения между официальными Варшавой и Москвой носили нормальный характер. После присоединения Крыма к РФ и начала войны в Донбассе польские политики патриотического толка резко встали на путь русофобии, констатировала Разьны. По словам краковского профессора, руководство ее страны сделало ставку на борьбу с Россией.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине предрекли потерю шансов на законное «возвращение» Крыма из-за внесения поправок в Конституцию РФ.

 

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