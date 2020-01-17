Профессор из Кракова раскрыла истоки ненависти Польши к Российской Федерации

Анна Разьны, профессор из расположенного в Кракове Ягеллонского университета, обозначила истоки ненависти Польши к России. Об этом рассказывается в заметке, появившейся некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как пишет NEWS.ru, специалист отметила, что до событий на Украине 2014 года отношения между официальными Варшавой и Москвой носили нормальный характер. После присоединения Крыма к РФ и начала войны в Донбассе польские политики патриотического толка резко встали на путь русофобии, констатировала Разьны. По словам краковского профессора, руководство ее страны сделало ставку на борьбу с Россией.
Ранее сегодня сообщалось, что на Украине предрекли потерю шансов на законное «возвращение» Крыма из-за внесения поправок в Конституцию РФ.