США подтвердили, что 11 военных пострадали при ударе Ирана по базам

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17 января 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Центральное командование Соединенных Штатов (CENTCOM) подтвердило информацию о том, что при обстреле американских баз Ираном в Ираке пострадали 11 военнослужащих. Об этом стало известно 8 января, но СМИ сообщили только сейчас.

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«Ожидается, что эти военнослужащие вернутся в Ирак, когда их посчитают пригодными к несению службы», - уточнил представитель CENTCOM капитан Билл Эрбан.

Местные источники отметили, что у американских военных подозрение на сотрясение мозга, они доставлены в госпитали Кувейта и Германии.

Напомним, что Иран обстрелял базы США в Ираке 8 января в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. В результате пострадал украинский пассажирский самолет, пролетающий недалеко от военных объектов КСИР.