Эксперт оценил рассекречивание документов об освобождении Варшавы советскими войсками

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17 января 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Варшава, pixabay.com

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил рассекречивание Министерством обороны Российской Федерации документов об освобождении Варшавы советскими войсками.

Ранее ведомство создало на своем сайте раздел, в котором представлены документы из фондов Центрального архива ведомства. В частности, на портале можно найти материалы о масштабных и кровопролитных боях за город, данные о печальном состоянии Варшавы после немецкой оккупации и о зверствах, которые совершали нацистские войска.

Шаповалов подчеркнул, что эти данные чрезвычайно важны, так как в последнее время возникла волна фальсификации истории. По словам эксперта, подлинные документы не просто прольют свет на реальные события, но дадут четкое понимание того, кто и зачем хочет пересмотреть исторические факты.