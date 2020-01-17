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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Киев определил условия выборов в Донецкой республике

, 01:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Киев определил условия выборов в Донецкой республике
Украина, фото: globallookpress.com

Официальный Киев поставил условия для выборов в Донецкой республике, главное из которых — возвращение беженцев.

На Украине озвучили новое условие выполнения минских соглашений

На Украине озвучили новое условие выполнения минских соглашений

По словам Дарьи Олифер, пресс-секретаря официального представителя украинской столицы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, которую возглавляет Леонид Кучма, условия для Донбасса были оглашены после прошедшего в столице Белоруссии в четверг, 16 января, заседания.

На своей странице в Facebook Олифер написала, что «выборы, особенно на постконфликтных территориях, и ненадлежащая к ним подготовка могут привести к новому конфликту».

Напомним, проведение местных выборов в Донбассе — одно из условий минских соглашений, так как после выборов область получит отдельный статус самоуправления.

ЕП

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