Джонсон: Мне нужно похудеть, но, если я стану веганом, я не справлюсь

//В мире 13+

16 января 2020, 23:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Борис Джонсон, фото pixabay.com

Британский премьер-министр Борис Джонсон сказал, что он хочет похудеть в 2020 году, но не будет «садиться» на «веганарий» - популярную диету, которая, по мнению многих диетологов, помогает сбросить вес. Путин стал Санта-Клаусом

Он считает, что стать веганом потребует слишком большой концентрации и заставит отказаться от его любимого продукта — сыра.

«Я думал об этом, но это требует очень большой концентрации. Я снимаю шляпу перед вегетарианцами, которые могут с этим справиться», - сказал он телеканалу BBC, признавшись, что хочет потерять несколько фунтов.

«Ты не можешь есть сыр, если ты веган. Это просто преступление против ... любителей сыра», - добавил он.