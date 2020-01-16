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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Джонсон: Мне нужно похудеть, но, если я стану веганом, я не справлюсь

, 23:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Джонсон: Мне нужно похудеть, но, если я стану веганом, я не справлюсь
Борис Джонсон, фото pixabay.com

Британский премьер-министр Борис Джонсон сказал, что он хочет похудеть в 2020 году, но не будет «садиться» на «веганарий» - популярную диету, которая, по мнению многих диетологов, помогает сбросить вес.  

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Он считает, что стать веганом потребует слишком большой концентрации и заставит отказаться от его любимого продукта — сыра.

«Я думал об этом, но это требует очень большой концентрации. Я снимаю шляпу перед вегетарианцами, которые могут с этим справиться», - сказал он телеканалу BBC, признавшись, что хочет потерять несколько фунтов.

«Ты не можешь есть сыр, если ты веган. Это просто преступление против ... любителей сыра», - добавил он.

ЕП

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