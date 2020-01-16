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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Tesla планирует открыть в Китае конструкторско-исследовательский центр

, 23:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Tesla планирует открыть в Китае конструкторско-исследовательский центр
Tesla, фото pixabay.com

Американский производитель электромобилей Tesla планирует открыть в Китае конструкторско-исследовательский центр по производству автомобилей в «китайском стиле». Об этом говорится в уведомлении на официальном аккаунте WeChat.

Видео: Илон Маск станцевал на открытии завода Tesla в Китае

Видео: Илон Маск станцевал на открытии завода Tesla в Китае

О наборе персонала объявлено на этой неделе. Подача заявок продлится до 1 февраля.

«Чтобы добиться перехода от «Сделано в Китае» к «Разработано в Китае», генеральный директор Tesla Элон Маск предложил очень классную вещь — создать центр дизайна и исследований», - говорится в объявлении.

Первая фабрика Tesla за пределами США находится в восточной части города Шанхай, и в этом месяце она начала поставлять китайские автомобили Model 3.

На прошлой неделе Маск запустил программу для электромобилей Model Y на заводе стоимостью 2 миллиарда долларов. На открытии завода Маск исполнил танец, вызвавший бурю онлайн.

Это была неделя, когда рыночная стоимость Tesla достигла почти 89 миллиардов долларов, впервые затмив General Motors и Ford.

ЕП

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