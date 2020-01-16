В США авиакомпания рискует получить многомиллионные иски от родителей детей, на которых сбросили топливо

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16 января 2020, 22:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Число пострадавших после того, как самолет сбросил топливо на школы в Калифорнии, значительно увеличилось. Уже более 60 человек обратились за медицинской помощью из-за раздражения кожи и проблем с дыханием.

Самолет сбросил топливо на Лос-Анджелес, 60 пострадавших

Самолет выполнял рейс по маршруту Лос-Анджелес–Шанхай, который должен был продолжаться 13 часов. Возникла техническая неисправность, поэтому уже через 25 минут было принято решение вернуться в аэропорт вылета. Однако, прежде чем совершить экстренную посадку, было необходимо сбросить авиационное топливо, чтобы снизить посадочную массу. Это разрешается делать только в необитаемых районах (например, в океане) и на очень большой высоте. Но пилот сбросил керосин на территорию, где расположены несколько школ, в основном начальных. Да еще и находясь слишком низко над землей. Многие дети в этот момент были на улице во время урока физкультуры. Школьники сначала подумали, что это капли дождя.

Газета Los Angeles Times сообщает, что власти города Кадахи и родители пострадавших школьников требуют разобраться в ситуации и хотят знать, почему самолет сбросил топливо на школы, несмотря на то что это запрещено. За последние десятилетия подобное произошло впервые. На данный момент расследование продолжается. Эксперты выясняют, действительно ли у экипажа была крайняя необходимость действовать именно таким образом. Если такой необходимости не было, авиакомпании придется заплатить немаленькую компенсацию, считают юристы.