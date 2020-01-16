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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Дональд Трамп в ближайшее время подпишет торговое соглашение с Мексикой и Канадой

, 20:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Дональд Трамп в ближайшее время подпишет торговое соглашение с Мексикой и Канадой
Флаг США

Американский сенат сегодня одобрил торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой. «За» высказались 89 сенаторов, «против»-девять законодателей.

 

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После документ передадут на подписание президенту США. Старший советник Трампа Келлиэнн Конуэй заявила журналистам, что он готов это сделать в ближайшее время. 

Сделка USMCA, которая пришла на смену соглашению НАФТА, было заключена лидерами трех стран в ноябре 2018 года, но до сих пор не ратифицирована конгрессом США. Ранее она была принята палатой представителей.

ЕЧ

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