Дональд Трамп в ближайшее время подпишет торговое соглашение с Мексикой и Канадой

Американский сенат сегодня одобрил торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой. «За» высказались 89 сенаторов, «против»-девять законодателей.
После документ передадут на подписание президенту США. Старший советник Трампа Келлиэнн Конуэй заявила журналистам, что он готов это сделать в ближайшее время.
Сделка USMCA, которая пришла на смену соглашению НАФТА, было заключена лидерами трех стран в ноябре 2018 года, но до сих пор не ратифицирована конгрессом США. Ранее она была принята палатой представителей.