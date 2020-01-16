Порошенко прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию

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16 января 2020, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На Украине тоже внимательно смотрели вчерашнее ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. И сделали свои, поразительные для нас, выводы. В СМИ назвали вероятное условие отправки в тюрьму Порошенко командой Зеленского

Бывший президент Украины Петр Порошенко истолковал послание Путина СовФеду весьма нетривиальным, но вполне характерным для украинской незалежной логики образом. Во-первых, считает Порошенко, это послание несет непосредственные вызовы и угрозы Украине. И перед лицом этих опасностей нация должна сплотиться, чтобы дать достойный ответ… ну, дальше вы знаете.

Во-вторых, уверен Петр Алексеевич, Путин не собирается заканчивать войну с Украиной. А в-третьих, делает вывод экс-президент Незалежной, Путин намерен остаться у власти навсегда. И в этом, видимо, таится самая главная угроза для европейского демократического государства, каковым, без сомнений, является Украина.

Кстати, Украина ни разу не была упомянута в послании президента РФ СовФеду. Как говорилось в одном известном произведении – «Где Кура, а где твой дом…»

Учорашнє послання Путіна Федеральним Зборам потрібно дуже уважно проаналізувати. Я роблю висновки з цього послання, що Путін не збирається закінчувати війну з Україною. І другий висновок, що Путін збирається залишатися у владі назавжди. pic.twitter.com/wsmbbzbMbP — Петро Порошенко (@poroshenko) January 16, 2020