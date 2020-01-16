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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Порошенко прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию

, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]

Порошенко прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию
Фото: соцсети

На Украине тоже внимательно смотрели вчерашнее ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. И сделали свои, поразительные для нас, выводы.

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Бывший президент Украины Петр Порошенко истолковал послание Путина СовФеду весьма нетривиальным, но вполне характерным для украинской незалежной логики образом. Во-первых, считает Порошенко, это послание несет непосредственные вызовы и угрозы Украине. И перед лицом этих опасностей нация должна сплотиться, чтобы дать достойный ответ… ну, дальше вы знаете.

Во-вторых, уверен Петр Алексеевич, Путин не собирается заканчивать войну с Украиной. А в-третьих, делает вывод экс-президент Незалежной, Путин намерен остаться у власти навсегда. И в этом, видимо, таится самая главная угроза для европейского демократического государства, каковым, без сомнений, является Украина.

Кстати, Украина ни разу не была упомянута в послании президента РФ СовФеду. Как говорилось в одном известном произведении – «Где Кура, а где твой дом…»

 

ЛЧ

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