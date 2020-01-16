Пострадавшие страны требуют от Ирана компенсаций за сбитый украинский лайнер

//В мире 13+

16 января 2020, 19:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Фотобанк АН

Иран должен разобраться в причинах катастрофы украинского самолета под Тегераном, а также выплатить компенсации родственникам погибших пассажиров. Об этом написали в тексте совместного заявления жители пяти стран, чьи пассажиры были на борту лайнера.

Установлены личности 148 погибших при крушении украинского лайнера в Иране

В письме говорится, что нужно провести тщательное, независимое и прозрачное международное расследование. Оно должно быть открыто для стран, чьи граждане погибли. Министры иностранных дел пяти стран также провели в Лондоне пресс-конференцию, на которой заявили о надежде на тесное сотрудничество правительства страны со следствием.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты денежных средств.