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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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"Дамы вперед": на Украине повышение пенсионного возраста в первую очередь коснется женщин

, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Первыми под повышение пенсионного возраста на Украине попадут женщины. С апреля они смогут выходить на пенсию в возрасте 59,5 лет, а через год - в 60 лет. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ. 

У Зеленского хотят повысить пенсионный возраст

У Зеленского хотят повысить пенсионный возраст

По словам заместителя председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирины Ковпашко, Киев пошел на повышение пенсионного возраста для женщин с целью обеспечить в государстве гендерное равенство, поскольку наряду с пенсионным возрастом вырастет и трудовой стаж.

По словам Ковпашко, когда на Украине женщина выходит на пенсию, она имеет меньший трудовой стаж по сравнению с мужчиной, что, в свою очередь, сказывается на размере ее пенсионных выплат. Напомним, ранее минимальный стаж для женщин Незалежной равнялся 30 годам, для мужчин - 35 годам.

АС

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