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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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В Киеве мусоровоз привез пожар к пожарным, чтобы они его потушили

, 19:04 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: МЧС Киева

В Киеве мусоровоз привез пожар к пожарным, чтобы они его потушили
тушение мусоровоза на фото пресс-службы МЧС Киева

В украинской столице во время движения загорелся мусоровоз. Водитель останавливаться не стал, а поехал к пожарным.

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О самом происшествии сообщила пресс-служба киевского МЧС. В четверг утром мусоровоз ехал по Киеву. Водитель заметил, что из бункера валит дым.

«Мусоровоз двигался по бул-ру Перова, недалеко от пожарной части. Поэтому мужчина, не теряя времени, решил подъехать к части и сразу обратиться за помощью к пожарным», — сообщила пресс-служба киевского МЧС.

Справиться с огнем спасателям удалось достаточно быстро. Ликвидировать пожар удалось в считанные секунды.

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