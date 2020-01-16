В Киеве мусоровоз привез пожар к пожарным, чтобы они его потушили

В украинской столице во время движения загорелся мусоровоз. Водитель останавливаться не стал, а поехал к пожарным.
О самом происшествии сообщила пресс-служба киевского МЧС. В четверг утром мусоровоз ехал по Киеву. Водитель заметил, что из бункера валит дым.
«Мусоровоз двигался по бул-ру Перова, недалеко от пожарной части. Поэтому мужчина, не теряя времени, решил подъехать к части и сразу обратиться за помощью к пожарным», — сообщила пресс-служба киевского МЧС.
Справиться с огнем спасателям удалось достаточно быстро. Ликвидировать пожар удалось в считанные секунды.