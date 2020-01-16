В Киеве мусоровоз привез пожар к пожарным, чтобы они его потушили

//В мире 13+

16 января 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: МЧС Киева

тушение мусоровоза на фото пресс-службы МЧС Киева

В украинской столице во время движения загорелся мусоровоз. Водитель останавливаться не стал, а поехал к пожарным.

В Подмосковье загорелся сельский магазин

О самом происшествии сообщила пресс-служба киевского МЧС. В четверг утром мусоровоз ехал по Киеву. Водитель заметил, что из бункера валит дым.

«Мусоровоз двигался по бул-ру Перова, недалеко от пожарной части. Поэтому мужчина, не теряя времени, решил подъехать к части и сразу обратиться за помощью к пожарным», — сообщила пресс-служба киевского МЧС.

Справиться с огнем спасателям удалось достаточно быстро. Ликвидировать пожар удалось в считанные секунды.