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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Зарубежные СМИ увидели в смене правительства подготовку преемника Путина

, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Зарубежные СМИ увидели в смене правительства подготовку преемника Путина
Фото: Владимир Путин , kremlin.ru

Иностранные СМИ обеспокоены неожиданной отставкой правительства России. Теперь источники гадают и ищут логичное объяснение действиям президента РФ Владимира Путина. Возможно, он готовит преемника, прозвучала одна из версий.

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«Главный вопрос сейчас - что теперь будет с министрами российского правительства и кто из них сможет попасть в его новый состав. Один из самых интересных примеров - это, разумеется, министр иностранных дел России Сергей Лавров, который стал лицом российской внешней политики, - будут ли в этом плане также предприняты какие-то изменения?» - задаются вопросами корреспонденты канала CNN.

При этом стоит уточнить, что министр иностранных дел неподконтролен кабинету министров, а только президенту страны.
Другие источники считают, что Путин назначит проверенного человека на пост премьер-министра для подготовки будущего главы государства.

Ранее сообщалось, что в четверг, 16 января, Государственная дума рассмотрит кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьера страны. 

БА

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