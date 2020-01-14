Президент Украины подписал закон, расширяющий полномочия власти в отношении педофилов

//В мире 13+

14 января 2020, 01:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский, Aurelien Morissard via www.imago / globallookpress

Закон, расширяющий полномочия правоохранительных органов в отношении педофилов, вступил в силу на Украине. Документ подписан президентом Владимиром Зеленским.

Согласно закону, в стране планируется создать Единый реестр лиц, когда-либо привлекающихся за преступления против половой неприкосновенности детей. Реестр, как говорится в новом документе, будет передан на содержание министерства юстиции страны. Доступ к нему будет предоставляться руководителям прокуратур и вышестоящим органам.

В прошлом году радой была предпринята попытка внести закон о кастрации педофилов, но документ был отвергнут президентом.