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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Президент Украины подписал закон, расширяющий полномочия власти в отношении педофилов

, 01:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Президент Украины подписал закон, расширяющий полномочия власти в отношении педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский, Aurelien Morissard via www.imago / globallookpress

Закон, расширяющий полномочия правоохранительных органов в отношении педофилов, вступил в силу на Украине. Документ подписан президентом Владимиром Зеленским.

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Согласно закону, в стране планируется создать Единый реестр лиц, когда-либо привлекающихся за преступления против половой неприкосновенности детей. Реестр, как говорится в новом документе, будет передан на содержание министерства юстиции страны. Доступ к нему будет предоставляться руководителям прокуратур и вышестоящим органам.

В прошлом году радой была предпринята попытка внести закон о кастрации педофилов, но документ был отвергнут президентом.

ЕП

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