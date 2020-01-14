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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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По Тегерану прокатились грандиозные акции протеста в ответ на сбитый Boeing 737

, 01:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

По Тегерану прокатились грандиозные акции протеста в ответ на сбитый Boeing 737
Mona Hoobehfekr/ISNA via AP

Грандиозная акция протеста прокатилась по столице Ирана после того, как власти страны признались в том, что украинский самолет Boeing 737 был сбит случайно в результате запуска ракет во время конфронтации с Соединенными Штатами.

В Иране подтвердили, что случайно сбили украинский самолет и назвали причину

В Иране подтвердили, что случайно сбили украинский самолет и назвали причину

Это произошло после того, как официальный Тегеран признал, что по ошибке сбил украинский лайнер, убив 176 человек, спустя несколько часов после того, как он обстрелял американские базы, чтобы отомстить за убийство самого могущественного военного командира Ирана Касема Сулеймани в результате удара беспилотника по приказу американского президента Дональда Трампа.

После нескольких дней отказа от ответственности командиры революционной гвардии Ирана принесли извинения. Президент Ирана Хасан Роухани назвал это «катастрофической ошибкой».

В понедельник, 13 января, после двух дней жестоких антиправительственных выступлений на улицы вышли протестующие с лозунгами против верховного лидера. Сообщалось, что стражи правопорядка жестоко расправлялись с протестующими.

Демонстрации внутри страны против иранских правителей являются последним поворотом в одной из самых дестабилизирующих эскалаций между США и Ираном со времен иранской революции 1979 года.

Напомним, в среду, 8 января, Иран принял ответные меры, выпустив ракеты по иракским базам, где размещались войска США, но не убил ни одного американца. Украинский самолет, следовавший в Киев, разбился несколько часов спустя. Большинство убитых были иранцами, десятки — канадцами, большинство из которых, как полагают, являлись гражданами двух стран.

Канада провела бдения. Премьер-министр Джастин Трюдо заявил: «Мы не успокоимся, пока не получим ответы».

ЕП

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