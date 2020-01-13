Тайские школьники на слонах провели марш скорби по погибшим австралийским животным

Группа слонов и школьников в понедельник, 13 января, провела молчаливый марш в лагере тайских слонов, чтобы выразить свое почтение и повысить осведомленность о миллионах животных, погибших в бушующих лесных пожарах в Австралии.
Слоны и их погонщики держали плакаты с надписью «Молитесь за Австралию» с изображениями австралийских животных.
«Сегодня я хочу напомнить о диких животных в Австралии. Я хочу, чтобы все животные в Австралии остались живы», - сказал ученик начальной школы Лаксапорн Лоэтпириякамол.
Австралийское правительство назвало кризис лесных пожаров, охвативший страну, «экологической катастрофой», в результате которой погибло до миллиарда животных.
В число пострадавших от стихии входят популяции коал и каменных валлаби, а также виды, находящиеся под угрозой исчезновения, включая регентную медоносную птицу и западного наземного попугая.