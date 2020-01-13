Тайские школьники на слонах провели марш скорби по погибшим австралийским животным

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13 января 2020, 23:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Слон, фото: pixabay.com

Группа слонов и школьников в понедельник, 13 января, провела молчаливый марш в лагере тайских слонов, чтобы выразить свое почтение и повысить осведомленность о миллионах животных, погибших в бушующих лесных пожарах в Австралии.

Слоны и их погонщики держали плакаты с надписью «Молитесь за Австралию» с изображениями австралийских животных.

«Сегодня я хочу напомнить о диких животных в Австралии. Я хочу, чтобы все животные в Австралии остались живы», - сказал ученик начальной школы Лаксапорн Лоэтпириякамол.

Австралийское правительство назвало кризис лесных пожаров, охвативший страну, «экологической катастрофой», в результате которой погибло до миллиарда животных.

В число пострадавших от стихии входят популяции коал и каменных валлаби, а также виды, находящиеся под угрозой исчезновения, включая регентную медоносную птицу и западного наземного попугая.