Королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его жены отказаться от монаршьих привилегий

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13 января 2020, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Королева поддержала решение принца и принцессы жить более независимо, но попросила у них тайм-аут, чтобы решить ряд текущих вопросов.

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На встрече с принцем Гарри в Букингемском дворце королева договорилась с ними о «переходном периоде». В это время принц и принцесса будут жить в Канаде и в Великобритании. Королева назвала разговор конструктивным и заявила, что «несмотря на то, что всем бы нам хотелось, чтобы Гарри и Меган оставались полноправными членами королевской семьи, мы понимаем их желание вести более независимую жизнь».

Елизавета II подчеркнула, что граф и графиня Сассекские не хотят полагаться на бюджетные средства.