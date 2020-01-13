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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его жены отказаться от монаршьих привилегий

, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его жены отказаться от монаршьих привилегий
Фото: Pixabay

Королева поддержала решение принца и принцессы жить более независимо, но попросила у них тайм-аут, чтобы решить ряд текущих вопросов.

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На встрече с принцем Гарри в Букингемском дворце королева договорилась с ними о «переходном периоде». В это время принц и принцесса будут жить в Канаде и в Великобритании. Королева назвала разговор конструктивным и заявила, что «несмотря на то, что всем бы нам хотелось, чтобы Гарри и Меган оставались полноправными членами королевской семьи, мы понимаем их желание вести более независимую жизнь».

Елизавета II подчеркнула, что граф и графиня Сассекские не хотят полагаться на бюджетные средства.

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