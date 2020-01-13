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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Супруга Владимира Зеленского вошла в совет по развитию главного музея Украины

, 19:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Супруга Владимира Зеленского вошла в совет по развитию главного музея Украины
Фото: соцсети

Первая леди Украины Елена Зеленская вошла в состав совета по развитию музейного комплекса «Мыстецкий арсенал». Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава государства решил обновить состав главного музея страны. Теперь его возглавляет министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский.

Ранее в состав совета по развитию музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» входила супруга экс-президента Украины, занимавшая там пост сопредседателя вместе с советником Петра Порошенко Борисом Ложкиным. Новый указ вывел их состава совета.

Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мыстецкий арсенал» был основан в 2006 году. После трёхлетней реконструкции военного арсенала, построенного на рубеже 18-19 веков, музей начал работать. Инициатором создания музея был Виктор Ющенко.

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