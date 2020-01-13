Супруга Владимира Зеленского вошла в совет по развитию главного музея Украины

Первая леди Украины Елена Зеленская вошла в состав совета по развитию музейного комплекса «Мыстецкий арсенал». Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства решил обновить состав главного музея страны. Теперь его возглавляет министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский.
Ранее в состав совета по развитию музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» входила супруга экс-президента Украины, занимавшая там пост сопредседателя вместе с советником Петра Порошенко Борисом Ложкиным. Новый указ вывел их состава совета.
Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мыстецкий арсенал» был основан в 2006 году. После трёхлетней реконструкции военного арсенала, построенного на рубеже 18-19 веков, музей начал работать. Инициатором создания музея был Виктор Ющенко.