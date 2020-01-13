ЛНР сделала экстренное заявление об ударе военных Украины запрещенным оружием

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13 января 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украинские военные сегодня атаковали территорию Луганской народной республики с помощью оружия, которое запрещено минскими договоренностями об урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом говорится в экстренном заявлении, распространенном некоторое время назад Народной милицией ЛНР.

В информации указывается, что под огнем 82-мм минометов 93-й бригады Вооруженных сил Украины оказался поселок Голубовское. Бойцы ВСУ выпустили в общей сложности десять снарядов. Данные о разрушениях и возможных жертвах уточняются в настоящий момент.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский эксперт Вадим Карасев назвал условия распада Украины.