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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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ЛНР сделала экстренное заявление об ударе военных Украины запрещенным оружием

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

ЛНР сделала экстренное заявление об ударе военных Украины запрещенным оружием
Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украинские военные сегодня атаковали территорию Луганской народной республики с помощью оружия, которое запрещено минскими договоренностями об урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом говорится в экстренном заявлении, распространенном некоторое время назад Народной милицией ЛНР.

Условия возможного будущего распада Украины на части назвал киевский политолог

Условия возможного будущего распада Украины на части назвал киевский политолог

В информации указывается, что под огнем 82-мм минометов 93-й бригады Вооруженных сил Украины оказался поселок Голубовское. Бойцы ВСУ выпустили в общей сложности десять снарядов. Данные о разрушениях и возможных жертвах уточняются в настоящий момент.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский эксперт Вадим Карасев назвал условия распада Украины.

 

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