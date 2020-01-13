Экс-депутат Рады призвала украинцев ненавидеть Россию ради победы в «войне» с ней

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13 января 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

Ирина Фарион, фото со страницы политика в соцсети Facebook

Ирина Фарион, бывший депутат Верховной Рады, рассказала, как Украина может победить в «войне» с Российской Федерацией. Точка зрения политического деятеля приведена в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Новороссия», по мнению Фарион, одолеть соседнее государство можно с помощью милитаризации всего общества. В украинцах нужно с детского сада развивать агрессию и ненависть к «врагу», заявила экс-парламентарий.

Официальный Киев обвиняет Москву в прямой военной помощи ополченцам Донбасса, противостоящим армии Украины. Власти РФ подобные утверждения опровергают.

Ранее в понедельник сообщалось, что эксперт Вадим Карасев назвал условия, при которых произойдет распад украинского государства.