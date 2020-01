Астронавты на МКС увидели горящую Австралию и ужаснулись

Пролетая над охваченной лесными пожарами Австралией, экипаж Международной космической станции ужаснулся масштабам стихийного бедствия, поразившего континент. В Австралии уточнили количество погибших от лесных пожаров животных

Итальянский астронавт Лука Пармитано опубликовал в своем твиттере фотографии, снятые с борта МКС во время пролета над Австралией, и признался: «Разговаривая с моими товарищами по команде, мы поняли, что никто из нас никогда не видел пожаров такого ужасающего масштаба».

На борту Международной космической станции сейчас работает экипаж, в составе которого два россиянина (Александр Скворцов и Олег Скрипочка), три американца (Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир), командир экипажа – итальянский астронавт Лука Пармитано.

More images of the fires in #Australia seen from the International @Space_Station. See also @ESA_EO's satellite views: https://t.co/vqKvgk1Q2q https://t.co/sZr2sFdpGm