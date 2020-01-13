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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Условия возможного будущего распада Украины на части назвал киевский политолог

, 16:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Условия возможного будущего распада Украины на части назвал киевский политолог
Украинский флаг на фестивале «Маланка 2020» в Черновцах, Markiian Lyseiko / globallookpress.com

Украинскому государству в настоящий момент угрожает распад на несколько частей. Соответствующую точку зрения в беседе с представителями СМИ озвучил Вадим Карасев, киевский политический эксперт.

Условия для «возвращения» Россией Крыма Украине определил киевский аналитик

Условия для «возвращения» Россией Крыма Украине определил киевский аналитик

Как отметил специалист, руководству бывшей советской республики следует прекратить реализовывать курс, который направлен на идеологизацию общества, и построить успешную Украину. Если этого не будет сделано, произойдет дезинтеграция страны, процитировало Карасева российское интернет-издание «ПолитЭксперт».

Ранее в понедельник сообщалось, что украинский аналитик Владимир Воля назвал условия, необходимые для «возвращения» Крыма Киеву.

 

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