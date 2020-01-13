Условия возможного будущего распада Украины на части назвал киевский политолог

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13 января 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Украинский флаг на фестивале «Маланка 2020» в Черновцах, Markiian Lyseiko / globallookpress.com

Украинскому государству в настоящий момент угрожает распад на несколько частей. Соответствующую точку зрения в беседе с представителями СМИ озвучил Вадим Карасев, киевский политический эксперт.

Как отметил специалист, руководству бывшей советской республики следует прекратить реализовывать курс, который направлен на идеологизацию общества, и построить успешную Украину. Если этого не будет сделано, произойдет дезинтеграция страны, процитировало Карасева российское интернет-издание «ПолитЭксперт».

Ранее в понедельник сообщалось, что украинский аналитик Владимир Воля назвал условия, необходимые для «возвращения» Крыма Киеву.