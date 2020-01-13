Англичанка купила в супермаркете бананы, из которых выползли сотни пауков

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13 января 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести

Фото: Pixabay

Британка Холли Крэй могла бы просто ужаснуться при виде выползших из связки бананов пауков или пожаловаться на супермаркет, в котором она сделала покупку. Но дело приняло более серьёзный оборот – ей вместе с 4-летним и 5-месячным сыновьями пришлось съехать из дома.

Почему после очищения бананов нужно обязательно мыть руки

После того, как из лопнувшей грозди бананов, купленных в супермаркете, выползли пауки, женщина испугалась, что смертельно опасные пауки из Бразилии, и вызвала службу дезинфекции. По её словам, пауков были сотни, если не тысячи.

Между тем, представители сети известных в Британии супермаркетов, куда поступила партия этих бананов, заявили, что выжить пауки бы не могли – как при транспортировке, так и из-за неподходящего климата

Специалисты заверили, что перед отправкой все бананы проверяются на качество и тщательно. Тем не менее, супермаркет попытается уладить с покупательницей это недоразумение.