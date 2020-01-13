Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Англичанка купила в супермаркете бананы, из которых выползли сотни пауков

, 16:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести

Англичанка купила в супермаркете бананы, из которых выползли сотни пауков
Фото: Pixabay

Британка Холли Крэй могла бы просто ужаснуться при виде выползших из связки бананов пауков или пожаловаться на супермаркет, в котором она сделала покупку. Но дело приняло более серьёзный оборот – ей вместе с 4-летним и 5-месячным сыновьями пришлось съехать из дома.

Почему после очищения бананов нужно обязательно мыть руки

Почему после очищения бананов нужно обязательно мыть руки

После того, как из лопнувшей грозди бананов, купленных в супермаркете, выползли пауки, женщина испугалась, что смертельно опасные пауки из Бразилии, и вызвала службу дезинфекции. По её словам, пауков были сотни, если не тысячи.

Между тем, представители сети известных в Британии супермаркетов, куда поступила партия этих бананов, заявили, что выжить пауки бы не могли – как при транспортировке, так и из-за неподходящего климата

Специалисты заверили, что перед отправкой все бананы проверяются на качество и тщательно. Тем не менее, супермаркет попытается уладить с покупательницей это недоразумение.

ДВа

//картина дня

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в понедельник, 13 января, заявили, что минимальный размер оплаты труда в стране должен быть повышен до 40 тысяч рублей без учета семейной нагрузки.

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в понедельник, 13 января, заявили, что минимальный размер оплаты труда…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

С самым пожилым политзаключённым 85-летним Мехти Логуновым, освободившимся в результате состоявшегося в конце декабря прошлого года обмена пленными между Украиной и ЛДНР…

//новости ан

//новости ан

Беглый украинский президент Виктор Янукович хоть и потерял власть и был заочно приговорен к 13 годам заключения, тяги к красивой жизни не утратил. Теперь он скупает…

//новости ан

//новости ан

В Ельце закрывают станцию переливания крови. У оставшихся без работы специалистов-медиков выбор небольшой – есть вакансии слесаря, плотника, тракториста или лифтёра…

//новости ан

//новости ан

42-летний москвич Владимир Белобородов ушёл из дома четвёртого января после ссоры с женой. Поблизости от его многоэтажки как раз раскинулся Лосиноостровской парк, откуда…

//новости ан

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что Украине пора пересмотреть политическую ситуацию в стране и «очнуться от майданного морока и пещерной русофобии».

Неожиданный поворот в расследовании дела об избиении жены муниципального депутата Хананашвили. На Светлану напали действительно по вине народного избранника, вот только…

Известный российский режиссер Борис Грачевский и гендиректор «Ералаша» рассказал, что ушедший из жизни два дня назад Константин Бромберг был «неординарным человеком»…