Власти Ирана признали Пентагон террористической организацией

Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект, который включает Пентагон в список террористических организаций.
Спикер иранского парламента Али Лариджани подчеркнул, что в список попали «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани».
Законопроект, уже принятый парламентом Ирана, представляет собой поправку к закону, по которому запрещённой организацией в стране считалось Центральное командование Вооружённых сил США. Теперь в список террористов попали все компании и учреждения, так или иначе связанные с Пентагоном.
Помимо признания Пентагона террористической организацией, законопроект предусматривает усиление подразделения специального назначения «Кудс», входящего в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР). На эти цели Иран планирует направить 200 миллионов евро.