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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Власти Ирана признали Пентагон террористической организацией

, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Власти Ирана признали Пентагон террористической организацией
Фото: Pixabay

Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект, который включает Пентагон в список террористических организаций.

В Пентагоне беспокоятся из-за конкуренции со стороны России и Китая

В Пентагоне беспокоятся из-за конкуренции со стороны России и Китая

Спикер иранского парламента Али Лариджани подчеркнул, что в список попали «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани».

Законопроект, уже принятый парламентом Ирана, представляет собой поправку к закону, по которому запрещённой организацией в стране считалось Центральное командование Вооружённых сил США. Теперь в список террористов попали все компании и учреждения, так или иначе связанные с Пентагоном.

Помимо признания Пентагона террористической организацией, законопроект предусматривает усиление подразделения специального назначения «Кудс», входящего в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР). На эти цели Иран планирует направить 200 миллионов евро.

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