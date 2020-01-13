Условия для «возвращения» Россией Крыма Украине определил киевский аналитик

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13 января 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: SharkNews

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

Владимир Воля, украинский эксперт, рассказал, при каких условиях Российская Федерация «вернет» Киеву Крымский полуостров. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями прессы.

По словам Воли, Москва уступит Крым, если в РФ начнутся процессы распада. Также «возвращение» региона в состав Украины состоится в случае смены политического режима в России, процитировал аналитика интернет-портал SharkNews.

Ранее стало известно о попытке киевских спецслужб устроить теракт на Крымском мосту перед проездом по нему президента РФ Владимира Путина. Соответствующую информацию озвучил парламентарий Константин Затулин.