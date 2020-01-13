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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Двое американских солдат найдены мертвыми на авиабазе в Германии

, 14:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Двое американских солдат найдены мертвыми на авиабазе в Германии
флаг США, pixabay.com

На авиабазе Spangdahlem, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии найдены мертвыми двое американских военнослужащих. Соответствующие данные предоставили журналисты.

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Тела 20-летних солдат были обнаружены в казарме в минувший четверг. К настоящему моменту не сообщается, что стало причиной смерти военных.

Командующий 52-й истребительной авиаэскадры Дэвид Эпперсон выразил соболезнования родным и близким умерших военнослужащих и добавил, что терять ценных членов команды всегда тяжело.

В настоящий момент на авиабазе Spangdahlem несут службу около 4 тысяч солдат из США.

ЕТ

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