Двое американских солдат найдены мертвыми на авиабазе в Германии

На авиабазе Spangdahlem, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии найдены мертвыми двое американских военнослужащих. Соответствующие данные предоставили журналисты.
Тела 20-летних солдат были обнаружены в казарме в минувший четверг. К настоящему моменту не сообщается, что стало причиной смерти военных.
Командующий 52-й истребительной авиаэскадры Дэвид Эпперсон выразил соболезнования родным и близким умерших военнослужащих и добавил, что терять ценных членов команды всегда тяжело.
В настоящий момент на авиабазе Spangdahlem несут службу около 4 тысяч солдат из США.