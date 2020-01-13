СМИ: принц Гарри и Меган готовят

СМИ сообщают, что принц Гарри и его жена Меган готовят "секретное" оружие, опасаясь, что семья не примет их условий – получения финансовой независимости и отказа от исполнения королевских обязанностей.
Журналисты уверяют, что герцог и герцогиня Сассекские могут дать большое интервью, в котором раскроют различные подробности и даже секреты жизни во дворце. Пиар-команда Меган якобы находится на связи с представителями самых крупных американских телеканалов и обсуждает условия возможного сотрудничества.
Источник не исключает, что именно это интервью станет "козырем" Гарри и Меган в рамках сегодняшнего совещания членов британской королевской семьи.