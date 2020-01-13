Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

СМИ: принц Гарри и Меган готовят "секретное оружие", опасаясь, что семья не примет их условия

, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Sun

СМИ: принц Гарри и Меган готовят
герцогиня Меган и принц Гарри, Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com

СМИ сообщают, что принц Гарри и его жена Меган готовят "секретное" оружие, опасаясь, что семья не примет их условий – получения финансовой независимости и отказа от исполнения королевских обязанностей.

В сети появилось видео, на котором принц Гарри унижается ради жены

В сети появилось видео, на котором принц Гарри унижается ради жены

Журналисты уверяют, что герцог и герцогиня Сассекские могут дать большое интервью, в котором раскроют различные подробности и даже секреты жизни во дворце. Пиар-команда Меган якобы находится на связи с представителями самых крупных американских телеканалов и обсуждает условия возможного сотрудничества.

Источник не исключает, что именно это интервью станет "козырем" Гарри и Меган в рамках сегодняшнего совещания членов британской королевской семьи.

ЕТ

//картина дня

ЦИК определился с датой повторных выборов президента Абхазии. Рауль Хаджимба сегодня подписал документ о сложении полномочий с формулировкой «ради сохранения стабильности в республике»

ЦИК определился с датой повторных выборов президента Абхазии. Рауль Хаджимба сегодня подписал документ о сложении…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

42-летний москвич Владимир Белобородов ушёл из дома четвёртого января после ссоры с женой. Поблизости от его многоэтажки как раз раскинулся Лосиноостровской парк, откуда…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что Украине пора пересмотреть политическую ситуацию в стране и «очнуться от майданного морока и пещерной русофобии».

//новости ан

Неожиданный поворот в расследовании дела об избиении жены муниципального депутата Хананашвили. На Светлану напали действительно по вине народного избранника, вот только…

Известный российский режиссер Борис Грачевский и гендиректор «Ералаша» рассказал, что ушедший из жизни два дня назад Константин Бромберг был «неординарным человеком»…

//новости ан

//новости ан

СМИ сообщают, что новым уполномоченным по правам ребёнка в Москве станет специалист по патриотическому воспитанию Ольга Ярославская. Она вступит в должность на этой…

Бывший участник «Дома-2» и шоумен Рустам Солнцев поделился информацией о драке между известными эстрадными исполнительницами Надеждой Кадышевой и Надеждой Бабкиной…

В Белгороде автор одного из telegram-каналов получил на почту письмо, в котором ему рассказали о скандале на съезде духовенства. Он захотел узнать подробности, но ему…