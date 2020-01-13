Три возможных признака приближения Третьей мировой войны огласили в интернете

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13 января 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Авианосец США «Рональд Рейган», US Navy / globallookpress.com

Названы предполагаемые свидетельства приближения нового глобального конфликта. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Список возможных предвестников Третьей мировой войны, приведенный на канале «Наука и жизнь» в «Яндекс. Дзен», включает в себя:

1. обострение борьбы за раздел Арктики;

2. продолжающийся украинский кризис;

3. боевые действия на территории Сирии.

Ранее в понедельник сообщалось, что украинский политический эксперт Сергей Таран, связанный с экс-президентом страны Петром Порошенко, предсказал момент начала «военного наступления России на Мариуполь», контролируемый киевскими властями.