В сети появилось видео, на котором принц Гарри унижается ради жены

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13 января 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

принц Гарри, ALPR/AdMedia

В сети появилась видеозапись, на которой британский принц Гарри унижается перед чиновником киностудии Disney ради своей супруги Меган. Поклонники королевской семьи огорчились, увидев этот ролик.

Оказалось, что видео было снято в июле 2019 года во время лондонской премьеры фильма "Король-лев", однако внимание на него обратили лишь сейчас. Пока герцогиня Меган беседовала с певицей Бейонсе, ее супруг подошел к президенту Disney Бобу Айгеру и сообщил тому, что у его жены есть "опыт озвучивания". Собеседник удивился, а принц быстро заверил чиновника кинокомпании, что его супруга "ОЧЕНЬ заинтересована", но не уточнил, в чем именно. "Что же, отлично. Будем рады поработать в этом направлении", – ответил Айгер.

Многие пользователи сети отметили, что Гарри пошел на публичное унижение и буквально "выпросил" работу для своей возлюбленной. Интересно, что на самом деле у Меган действительно есть опыт озвучивания, однако он сводится к работе над 30-секундным рекламным роликом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pulse 88.0 | Pulse88.co.uk (@pulse88radio)13 Янв 2020 в 12:13 PST