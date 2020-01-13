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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Единственный способ навести порядок на Украине озвучила журналист из Одессы

, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Единственный способ навести порядок на Украине озвучила журналист из Одессы
Площадь независимости в Киеве, Christophe Gateau / globallookpress.com

Порядок на Украине будет наведен только в том случае, если территорию бывшей советской республики возьмет под контроль Россия. Соответствующую точку зрения высказала некоторое время назад Юлия Витязева, работающая в РФ журналист из Одессы.

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По мнению Витязевой, «нападение Москвы», которое регулярно предсказывают в Киеве, «нужно заслужить». Чтобы данный сценарий реализовался, украинцам необходимо «вести себя хорошо», процитировал журналиста интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее сегодня сообщалось, что на страницах отечественных СМИ назвали предполагаемый срок вхождения Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.

 

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