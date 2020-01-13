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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Ученые создали золото со свойствами пластика

, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Ученые создали золото со свойствами пластика
Фото: pixabay.com

В Цюрихском университете ученые создали 18-каратное золото, которое «обладает материальными свойствами пластика». Предполагается, что материал будет использоваться в ювелирном производстве.

Исследователи рассказали, что для создания необычного «золота» использовался латексный полимер и белковые волокна. Новый материал получился легче алюминия, а при падении он «зазвучит как пластик». При этом его можно обрабатывать как золото.

Предполагается, что при помощи нового «золота» можно будет уменьшить вес часов и массивных ювелирных украшений. Также его смогут использовать при изготовлении электронных устройств.

АБ

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