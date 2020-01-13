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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Вероятный срок присоединения непризнанных ДНР и ЛНР к России определили в СМИ

, 10:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Свободная пресса»

Вероятный срок присоединения непризнанных ДНР и ЛНР к России определили в СМИ
Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

«Мятежный Донбасс войдет в состав России через два года». Материал с таким названием появился на страницах отечественных интернет-СМИ.

У Порошенко предсказали момент начала «военного наступления России на Мариуполь»

У Порошенко предсказали момент начала «военного наступления России на Мариуполь»

Издание «Свободная пресса» напоминает, что Денис Пушилин, глава ДНР, некоторое время назад объявил о планах повысить до 1 января 2022 года зарплаты и пенсии в республике до показателей Ростовской области. Ставший собеседником журналистов политолог Иван Лизан предположил, что самопровозглашенное государство получит на выполнение этой задачи деньги из федерального бюджета РФ.

Ранее в понедельник сообщалось, что на Украине предсказали момент начала «наступления России на Мариуполь».

 

ДЦ

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