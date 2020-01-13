У Порошенко предсказали момент начала «военного наступления России на Мариуполь»

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13 января 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация в будущем «возобновит масштабную войну» против Украины. С таким утверждением выступил киевский политический эксперт Сергей Таран, связанный с бывшим президентом Петром Порошенко.

Аналитика процитировал интернет-ресурс «ПолитНавигатор». По словам Тарана, РФ начнет наступление на Мариуполь, когда президент Владимир Зеленский, как в случае с крушением украинского Boeing в Иране, будет находиться на отдыхе на зарубежных курортах.

Официальный Киев обвиняет Москву в прямой военной помощи ополченцам Донбасса. Российское руководство подобные заявления опровергает.

Ранее сообщалось, что журналистка из Одессы Юлия Витязева раскрыла выгоду Украины от вооруженного конфликта на востоке страны.