Экс-президент Польши призвал Варшаву признать заслуги Красной армии

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал политику страны в отношении России. По его словам, нежелание пригласить Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим) обернулось для действующего президента негативными последствиями.
«Поскольку польская сторона не пригласила президента Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим, следовало ожидать, что Дуда не будет иметь права голоса в Израиле», - пояснил Валенса.
Экс-президент отметил, что российского лидера следовало пригласить на мероприятие и наконец-то признать роль Красной армии в освобождении концлагеря. Он добавил, что историческую правду никто не в силах изменить.
«…если польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, это слишком несерьезно», - считает он.
При этом Валенса заявил, что для хороших отношений с РФ Польше следует вести с ней диалог «определенным способом». Политик считает, что это возможно, пишет Onet.