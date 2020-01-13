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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Экс-президент Польши призвал Варшаву признать заслуги Красной армии

, 08:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Экс-президент Польши призвал Варшаву признать заслуги Красной армии
фото: Лех Валенса, Eduard Kislinsky/Russian Look/globallookpress.com

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал политику страны в отношении России. По его словам, нежелание пригласить Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим) обернулось для действующего президента негативными последствиями.

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«Поскольку польская сторона не пригласила президента Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим, следовало ожидать, что Дуда не будет иметь права голоса в Израиле», - пояснил Валенса.

Экс-президент отметил, что российского лидера следовало пригласить на мероприятие и наконец-то признать роль Красной армии в освобождении концлагеря. Он добавил, что историческую правду никто не в силах изменить.

«…если польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, это слишком несерьезно», - считает он.

При этом Валенса заявил, что для хороших отношений с РФ Польше следует вести с ней диалог «определенным способом». Политик считает, что это возможно, пишет Onet.

БА

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