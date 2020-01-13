Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Климкин оценил успехи Украины и назвал страну «сырьевым придатком»

, 08:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Климкин оценил успехи Украины и назвал страну «сырьевым придатком»
Фото: соцсети

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал успехи страны по торговле сельскохозяйственной продукции. Украина заняла третье место по экспорту в ЕС.

Павел Климкин разгадал «план РФ» по разделу Украины на Новороссию и Малороссию

Павел Климкин разгадал «план РФ» по разделу Украины на Новороссию и Малороссию

Согласно отчету Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией, Украина оказалась на третьем месте по экспорту с/х продукции в ЕС за период с ноября 2018 года по октябрь 2019.

«Все так радуются, что мы стали третьим экспортером с/х продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток. Время заняться кетчупом, печеньем и колбасой. Стать поставщиком пищи, а не сырья», - считает Климкин.

АБ

//картина дня

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина отреагировала на предложение бывшего депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова отпраздновать «450-летие…

ЦИК определился с датой повторных выборов президента Абхазии. Рауль Хаджимба сегодня подписал документ о сложении полномочий с формулировкой «ради сохранения стабильности в республике»

ЦИК определился с датой повторных выборов президента Абхазии. Рауль Хаджимба сегодня подписал документ о сложении…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Известная российская и украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками яркими кадрами со своего отдыха в Мексике. Отмечается, что знаменитость решила провести…

//новости ан

//новости ан

В России изменят систему оплаты труда учителей. Как сообщила министр просвещения Ольга Васильева, 70% фонда должно уходить на оклады, а 30% — на различные прибавки…

"Суперджету" авиакомпании "Аэрофлот" пришлось разворачиваться обратно в аэропорт Шереметьево почти сразу после взлёта. Пассажиры, провели в воздухе полтора часа, но так…

//новости ан

Очевидец рассказал о дорожно-транспортном происшествии, в которое попала актриса и светская львица Рената Литвинова. Известно, что на пересечении Тверского бульвара…

//новости ан

В Сети не утихают разговоры о том, что нынешний премьер-министр Канады Джастин Трюдо подозрительно похож на покойного кубинского революционера Фиделя Кастро.

Оппозиции Абхазии удалось добиться своего – президент Хаджимба подписал документ о сложении полномочий. Сейчас все надеются на стабилизацию обстановки в регионе и мирное…

Известная российская актриса и светская львица Рената Литвинова прокомментировала дорожно-транспортное происшествие, в которое попала в воскресенье, 12 января, в центре…