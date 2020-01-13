Климкин оценил успехи Украины и назвал страну «сырьевым придатком»

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13 января 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: соцсети

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал успехи страны по торговле сельскохозяйственной продукции. Украина заняла третье место по экспорту в ЕС.

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Согласно отчету Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией, Украина оказалась на третьем месте по экспорту с/х продукции в ЕС за период с ноября 2018 года по октябрь 2019.

«Все так радуются, что мы стали третьим экспортером с/х продукции в ЕС, но не смотрят, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток. Время заняться кетчупом, печеньем и колбасой. Стать поставщиком пищи, а не сырья», - считает Климкин.