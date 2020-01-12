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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Тегеране полицейские разгоняют протестующих слезоточивым газом

, 22:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В Тегеране полицейские разгоняют протестующих слезоточивым газом
Фото: pixabay.com

В Иранской столице начались столкновения протестующих и сотрудников полиции. Недовольные действиями правительства люди вышли на митинг на улицы Тегерана.

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Фотографии и видеозаписи с места событий массово публикуют в социальных сетях. Очевидцы происходящего рассказывают, что правоохранителя против митингующих применяют слезоточивый газ. Также поступает информация, что ранения получили от пяти до семи человек.

Отмечается, что протестующие в ходе акции выкрикивают лозунги «Смерть диктатору» и «Корпус Стражей Исламской революции совершает преступления, а президент их поддерживает».

АБ

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