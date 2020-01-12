Канадский премьер отрастил бороду и стал еще больше похож на Фиделя Кастро, которого некоторые считают его отцом

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12 января 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, фото соцсети

В Сети не утихают разговоры о том, что нынешний премьер-министр Канады Джастин Трюдо подозрительно похож на покойного кубинского революционера Фиделя Кастро.

Впервые об этом заговорили более четырех лет назад. Если представить Кастро без его знаменитой бороды, трудно не заметить, что Джастин Трюдо очень похож на него внешне. И при этом премьер имеет мало общего со своим законным отцом. Начиная с роста и заканчивая выражением лица.

Масло в огонь подливают те, кто утверждает, что мать Джастина была очень любвеобильной и не раз изменяла своему супругу. А к Фиделю якобы вообще была неравнодушна и даже как-то заявила, что он самый сексуальный мужчина. Более того, известно, что родители премьер-министра Канады дружили с Кастро и неоднократно посещали Кубу. В том числе, по слухам, за девять месяцев до рождения Джастина Трюдо. По интернету гуляют их совместные снимки, где мать Джастина нежно приобнимает Фиделя.

Следующий момент, который заставляет многих поверить в эту теорию заговора – предсмертная записка родного сына Фиделя Кастро, в которой тот называет Джастина своим сводным братом.

Впрочем, это всего лишь предположение, официального подтверждения которому пока нет. Сам Трюдо все отрицает. Однако неожиданно после рождественских каникул политик решил отрастить бороду, после чего стал еще больше похож на кубинского лидера.