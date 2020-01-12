По американской авиабазе в Ираке нанесли очередной ракетный удар

В арабских СМИ появились сообщения о том, что около часа назад по американской военной базе в Ираке был нанесен еще один ракетный удар. Согласно предварительным данным, на территории авиабазы Балад разорвалось не менее восьми ракет.
Сообщается, что госпитализированными оказались четверо иракских солдат, которые во время ракетного удара находились на взлетно-посадочной полосе.
«По меньшей мере пять реактивных снарядов из установок "Катюша" из неизвестного источника попали по базе "Балад" в провинции Салах-эд-Дин, что привело к ранению четырех военнослужащих ВВС Ирака, среди них двое офицеров», - сообщается в арабских новостях.