По американской авиабазе в Ираке нанесли очередной ракетный удар

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12 января 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Русская Весна

Фото: pixabay.com

В арабских СМИ появились сообщения о том, что около часа назад по американской военной базе в Ираке был нанесен еще один ракетный удар. Согласно предварительным данным, на территории авиабазы Балад разорвалось не менее восьми ракет.

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Сообщается, что госпитализированными оказались четверо иракских солдат, которые во время ракетного удара находились на взлетно-посадочной полосе.

«По меньшей мере пять реактивных снарядов из установок "Катюша" из неизвестного источника попали по базе "Балад" в провинции Салах-эд-Дин, что привело к ранению четырех военнослужащих ВВС Ирака, среди них двое офицеров», - сообщается в арабских новостях.