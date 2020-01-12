Принц Гарри пытался притвориться канадцем в магазине

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12 января 2020, 20:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Фото: принц Гарри, Instagram

Забавная ситуация произошла с принцем Гарри и его поклонницей в одном из магазинов в Канаде. Известно, что члены королевской семьи провели рождественские каникулы в городе Ванкувер.

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Принц Гарри зашел в магазин товаров для дома, чтобы приобрести украшения на Рождество, но прикрывал лицо рукой в надежде, что его никто не узнает. Однако на супруга герцогини обратила внимание хозяйка магазина Крис Стивен. Дабы избежать разоблачения принц начал говорить с канадским акцентом, но это не помогло. 60-летняя женщина догадалась, что он член венценосного семейства, но по ошибке назвала его принцем Эндрю.

«Я смотрела в эти прекрасные голубые глаза с рыжими бровями. Именно тогда я сказала: "Кто-нибудь когда-нибудь говорил тебе, что ты выглядишь как… И я думала о нем, но сказала про принца Эндрю», - поделилась Крис.

В итоге охрана разрешила женщине обнять Гарри. На что тот возмутился, что его перепутали с его дядей.

«Я пытался замаскировать свой акцент и говорить, как канадец". И я сказала: "У тебя не очень хорошо получилось», - вспоминает она, отметив, что сказала принцу, что его мама им бы гордилась.