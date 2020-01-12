30 украинцев с ножами и палками напали на евреев в Умани

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12 января 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

фото кадр с видео потасовки, соцсети

Стало известно об инциденте, который произошёл ночью 10 января возле могилы раввина Нахмана Бреславского в украинском городе Умань. Отмечается, что 30 неизвестных местных жителей во время празднования Шабата напали на евреев с ножами и палками.

В полиции рассказали, что драка возникла из-за «незначительного спора» между евреем и украинцем.

Один из участников потасовки уточнил, что местный житель призвал «своих антисемитских друзей прийти и избить» их, а прибывшие на место происшествия правоохранители не стали помогать и просто наблюдали.

В результате конфликта пострадали четыре еврея, их доставили в больницу.

При этом глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский подтвердил информацию и заявил, что для своей защиты евреям пришлось создать специальную группу по самообороне.