Австралийские аборигены потребовали у властей многомиллионную компенсацию

Австралийские аборигены из племен Бигамбул и Кума потребовали у властей 50 миллиардов долларов. В такую сумму они оценили моральный ущерб за выселение с земель предков.
Иск был подан 23 декабря, затребованную сумму планируется разделить между обеими народностями. Истцы заявляют, что потеря коренных земель стала причиной экономических и культурных потерь. Аборигены утверждают, что на восстановление образа жизни племенам потребовалось немало времени.
На сегодняшний день площадь оспариваемых территорий Австралии составляет 2,8 миллиона квадратных километров.