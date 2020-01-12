Австралийские аборигены потребовали у властей многомиллионную компенсацию

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12 января 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Австралийские аборигены из племен Бигамбул и Кума потребовали у властей 50 миллиардов долларов. В такую сумму они оценили моральный ущерб за выселение с земель предков.

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Иск был подан 23 декабря, затребованную сумму планируется разделить между обеими народностями. Истцы заявляют, что потеря коренных земель стала причиной экономических и культурных потерь. Аборигены утверждают, что на восстановление образа жизни племенам потребовалось немало времени.

На сегодняшний день площадь оспариваемых территорий Австралии составляет 2,8 миллиона квадратных километров.